Skoleansatt drept på jobb i Slovakia

En mann som gikk til knivangrep mot en skole i Slovakia torsdag morgen, drepte en ansatt før han ble drept av politiet, opplyser myndighetene.

Personen som ble knivdrept, var ansatt i ledelsen på skolen.

Politiet opplyser at to voksne og to elever ble sendt til sykehus, men har ikke oppgitt flere detaljer i saken.

Politiet opplyste torsdag formiddag at situasjonen er under kontroll, melder Reuters.

Angriperen er identifisert som en 22 år gammel mann fra byen Martin. Knivangrepet skjedde i Vrutky nordvest i Slovakia.

