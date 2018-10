Skolebarn drept i angrep mot EU-kolonne i Somalia

Fire skolebarn er drept i et selvmordsangrep rettet mot en EU-kolonne i Somalias hovedstad Mogadishu.

EU driver opplæring og trening av somaliske sikkerhetsstyrker og har instruktører i landet. Angrepet var rettet mot flere av deres kjøretøy, og skolebarna ble tilfeldige ofre da bomben ble utløst mens bilene passerte.

Den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for angrepet via sin egen radiostasjon og hevder at flere EU-soldater ble drept og skadd i angrepet. Ifølge lokalt politi var det kun sivile blant de drepte.

Al-Shabaab kjemper for å innføre et strengt islamistisk styre i Somalia. Gruppa har erklært lojalitet til al-Qaida og gjennomfører med jevne mellomrom blodige terrorangrep, spesielt i hovedstaden Mogadishu.

