Skoler og butikker stenges i Tyskland

Smittespredningen skyte fart i Tyskland, og statsminister Angela Merkel har fått delstatene med på å stenge skoler og butikker fra 16. desember.

Ifølge Merkel vil nedstengningen gjelde til 10. januar, og 5. januar skal det holdes et nytt møte for å vurdere en eventuell forlenging utover dette.

Matbutikker og apotek får holde åpent, men andre butikker må stenge. Bedrifter oppfordres også til bruk av hjemmekontor.

Det blir også forbud mot å drikke alkohol offentlig i samme periode, opplyste Merkel etter søndagens videomøte med lederne i delstatene.

Tvunget

– Vi er tvunget til å gjøre noe, og nå gjør vi noe, sa Merkel.

Det er også innført forbud mot å samle mange mennesker under jule- og nyttårsfeiringen, og salg av fyrverkeri er ikke tillatt.

Markus Söder, som er regjeringssjef i Bayern, støtter forslaget om strengere tiltak for å bremse spredningen av koronavirus.

– Tallene er verre enn noensinne, sier han til avisa Welt am Sonntag.

Portforbud

Enkelte delstater har alt skjerpet tiltakene, blant dem Baden-Württemberg som har varslet delvis portforbud fra neste uke.

Sachsen, der smitten nå sprer seg raskest, planlegger også portforbud mellom klokka 22 og 6.

Tyskland har hatt svært høyt smittetrykk den siste tiden, med over 20.000 nye tilfeller daglig. Fredag ble det meldt om hele 29.875 nye tilfeller, flere enn noensinne.

Drøyt 1,3 millioner tyskere har til nå testet positivt for koronavirus, og over 22.000 er døde. Det tilsvarer 26 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har sju.

(©NTB)

