Skoler og markeder åpnet i England

Engelske skoler og barnehager er åpnet for to millioner av de yngste. Mange foreldre planla likevel å holde barna hjemme mens debatten raser om gjenåpningen.

Storbritannias statsminister Boris Johnsons plan for en gradvis gjenåpning under koronakrisen, innebærer at de yngste barna mandag ble invitert tilbake til barnehager og skole for første gang på ti uker. 15. juni skal skolene åpne for også for de eldre elevene.

Skoleledere i den engelske grunnskolen ventet på forhånd at halvparten av familiene ville holde sine barn hjemme, ifølge en undersøkelse utført av National Foundation for Educational Research.

(©NTB)