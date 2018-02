Skoleskyting i Parkland i Florida: - Vet ikke hvor mange som er døde

Sheriff Scott Israel forteller at flere personer er døde etter en skoleskyting i Broward County.

NEW YORK (Nettavisen): Like før skoledagen var over ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, gikk brannalarmen der.

Lærere og elever begynte å evakuere skolen – så hørte de skudd.

Slik startet den foreløpig siste skoleskytingen i USA, som er minst den 12. bare i 2018. Panikken brøt ut da en tidligere elev ved skolen løsnet skudd.

Nødetatene rykket ut i stort omfang.

- Flere døde

Et par timer senere er det fremdeles uvisst hvor omfattende konsekvenser det er snakk om. Det er rundt 3200 elever ved denne skolen, som ligger i byen Parkland, rett nord for Fort Lauderdale.

- Det er flere dødsfall. Det er folk som har mistet livet. Jeg vet ikke hvor mange akkurat nå, sier sheriff Scott Israel ved Broward County sheriffkontor.

Fylkets skolesjef Robert Runcie sier at også han er blitt fortalt at det skal være flere dødsfall.

- Vi kan ikke leve i en verden som er bygd på frykt, sa Runcie til WFOR.

CNNs opplysninger ved 23.12-tiden, eller 17.12-tiden lokal tid, er at minst to personer er døde.

Mistenkte ble pågrepet uten dramatikk. Ifølge Associated Press er han blitt identifisert som Nicolas Cruz.

Sheriff Israel opplyser at han har snakket med president Donald Trump, som har sagt at han vil bistå så godt han kan.

EN MANN I HÅNDJERN ledes inn i en politibil.

Politiet har arrestert mistenkte, som er en tidligere elev ved skolen. CNN melder at politiet allerede er i gang med å gjennomsøke bostedet hans.

- Skytteren er nå i varetekt. Åstedet er fortsatt aktivt, opplyste politiet klokken 22.11.

- Så langt har vi minst 14 som er rammet. Ofrene er fraktet til Broward Health Medical Center og Broward Health North sykehus, skriver det lokale sheriffkontoret på Twitter.

- Skremmende

En elev ved skolen postet melding om skoleskytingen der klokken 15.01 lokal tid.

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb — Aj22000 (@TheCaptainAidan) 14. februar 2018

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt — Aj22000 (@TheCaptainAidan) 14. februar 2018

- Det er skremmende. Jeg var ikke engang der da det skjedde, men jeg er bekymret for vennene mine, forteller en av skolens elever, Ryan Gott (15), til CNN.

En annen elev, Kayden Hanafi, var til stede og forteller til nyhetskanalen at han så medelever som lå urørlige på gulvet mens han kom seg ut fra skolen.

- Jeg er heldig som er i live, sier Hanafi.

TO FORELDRE tar lettet imot en klem fra sin sønn utenfor skolen.

SKOLESKYTING ved Marjory Stoneman Douglas High School i Sør-Florida.

SKOLESKYTING ved Marjory Stoneman Douglas High School i Sør-Florida.

En av lærerne ved skolen, Melissa Falkowski, tror utfallet ville ha vært enda verre hvis det ikke var for at skolen for noen uker siden hadde en øvelse i hvordan man skal håndtere en eventuell skoleskyting.

- Brannalarmen gikk og vi evakuerte, sier Falkowski til CNN.

Så hørte de skudd, forteller hun. De låste seg inn i en garderobe og ble værende der i rundt 40 minutter.

Broward County Sheriff: "We have multiple casualties...there are folks that have lost their lives." https://t.co/4DsfzOVWek pic.twitter.com/3fmZr22IdU — ABC News Politics (@ABCPolitics) February 14, 2018

Dagligdags

Minst 12 andre skoleskytinger har funnet sted så langt i 2018, ifølge MSNBC. En av disse skoleskytingene skjedde i Kentucky 23. januar og førte til to dødsfall og rundt 20 skadde.

Organisasjonen Everytown opererer med 18 skoleskytinger i 2018.

Nettstedet Gun Violence Archive opplyser at USA halvannen måned inn i et nytt år har opplevd 29 masseskytinger.

I 2017 var det 346 masseskytinger i USA, altså nesten én per dag i gjennomsnitt.

Superintendent confirms there *were* police officers stationed at Stoneman Douglas High School but obviously could not stop shooter pic.twitter.com/Et9hAnhWiX — igorvolsky (@igorvolsky) February 14, 2018

Just spoke to Governor Rick Scott. We are working closely with law enforcement on the terrible Florida school shooting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. februar 2018

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018

Mest sett siste uken