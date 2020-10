Skottland stenger puber for å bremse smittespredning

Skotske myndigheter har bestemt å stenge pubene i Edinburgh og Glasgow i over to uker for å bremse spredningen av koronaviruset.

Førsteminister Nicola Sturgeon kunngjorde nye smitteverntiltak onsdag. Pubene i de to byene og området rundt, der mesteparten av Skottlands 5,5 millioner innbyggere bor, må lukke dørene i 16 dager fra fredag. Det var på forhånd spekulert på om Sturgeon ville kunngjøre en begrenset nedstengning, en såkalt «circuit breaker», for å få bukt med smitten. Det skjedde ikke. I resten av landet vil puber, barer, restauranter og kafeer bare ha lov til å holde åpent mellom klokka 6 og klokka 18. Unntaket er steder med utendørs servering. De vil kunne holde åpent til klokka 22. Onsdag ble det meldt om 14.162 nye smittetilfeller i hele Storbritannia, et tall som er noe lavere enn dagen før. (©NTB)

