Skrekkvideo avdekker brutal dyremishandling

- Vi ble tildekket av blod og hjernemasse, sier dyrevernere som avdekket brutal mishandling på et hunde- og kattekjøttmarked.

En internasjonal paraplyorganisasjon for dyrevernorganisasjoner, Dog Meat-Free Indonesia (DMFI), har avdekket omfattende og brutal dyremishandling på et hunde- og kattekjøttmarked i Indonesia, hvor dyrene drepes og slakes på brutalt vis.

Det til tross for at myndighetene har kommet med en anmodning om å få en slutt på hunde- og kattekjøtthandelen i Indonesia. Direktør for byrået for dyrevern og offentlig helse, Syamsul Ma'arif, omtaler handelen som «tortur av dyr», ifølge organisasjonen Four Paws som er tilknyttet DMFI.

DMFI har sendt en gruppe etterforskere for å filme og avdekke hva som foregår på hunde- og kattekjøttmarkeder i Tomohon i den indonesiske provinsen Nord-Sulawesi.

Videoen, som Nettavisen har fått tilgang til, viser hvordan hunde- og kattekjøttmarkeder i Tomohon fortsetter med å slakte tusenvis av hunder og katter hver uke.

- Hver eneste hund og katt vi så på dette markedet i Tomohon, ble brent med blåselampe mens de åpenbart fortsatt var i live. Det er den mest horrible brutaliteten vi har opplevd så langt i vår kampanje med å stanse denne grusomme handelen, og alt er gjort åpenlyst foran veldig unge barn, sier Lola Webber fra DMFI i en uttalelse.

Bildet viser dyr som blir brent med blåselampe, angivelig mens de ennå er i live, på hunde- og kattekjøttmarked i Tomohon i den indonesiske provinsen Nord-Sulawesi.





- Tildekket av blod og hjernemasse

Dyrevernorganisasjonene mener også at denne hunde- og kattekjøtthandelen utgjør en farlig helserisiko for mennesker.

- Mot slutten av filmingen var vi alle tildekket av blod og hjernemasse fra dyrene som ble klubbet i hjel. Dette viser også hvor enkelt det er for kunder og turister å bli smittet av sykdommer som for eksempel rabies. To i gruppen vår ble faktisk veldig syke som følge av besøket på markedet, sier Webber.

Siden desember 2017 har organisasjonen DMFI samlet inn bevis på dyreplageri, samt bevis på hvordan kjæledyr blir stjålet og solgt videre på hunde- og kattemarkeder, i Indonesia. Bevismaterialet er sendt til både sentrale og lokale myndigheter i Indonesia.

Kampanjen har også ført til et globalt opprop til Indonesias president Joko Widodo om å forby hunde- og kattekjøtthandelen i landet. Oppropet er signert av blant annet internasjonale kjendiser som Cameron Diaz, Simon Cowell og Ellen DeGeneres. Til sammen 940.000 mennesker i verden har signert oppropet, ifølge dyrevernorganisasjonen Four Paws.

En mann klubber ned et dyr på markedet i Tomohon. Organisasjonen DMFI har gått rundt med kamera for å avdekke dyreplageriet.

Frykter rabies-spredning

Four Paws opplyser at hunde- og kattekjøtthandelen i Indonesia bryter med landets smittevernreguleringer, som har til hensikt å stanse spredningen av sykdommer som rabies.

Rabies er utbredt i 25 av landets 34 provinser. Hunder og katter med ukjent sykdomsbilde blir transporter på kryss og tvers av provinsgrenser og mellom øyer til befolkningstette byer.

Four Paws mener politimyndigheter mangler handlekraft og at kjæledyrtyver og dem som driver med hunde- og kattekjøtthandel er immune for straffeforfølgelse.

- Så lenge hunde- og kattekjøttmarkedene i Nord-Sulawesi fortsetter å drive fram ulovlig transprovinsiell handel til befolkningstette byer, vil Indonesia mislykkes med å sikre sine rabiesfrie soner. Millioner av indonesiske borgere og globale turister er risikoutsatte for sykdommer. Det kreves bare ett slikk, skrap eller bitt fra et rabiesinfisert dyr for at man trenger forebyggende behandling for rabies, som ellers er en dødelig sykdom, sier dr. Katherine Polak fra Four Paws i en uttalelse.

Flere titalls døde av rabies

Det indonesiske helsedepartementet opplyste tidligere i sommer at flere titalls mennesker døde som følge av rabies i fjor. Bare i Nord-Sulawesi var det registrert 15 dødsfall knyttet til rabies.

- I løpet av perioden 2011 til 2017 ble det registrert mer enn 500.000 tilfeller med rabiessmitte mellom dyr. 836 mennesker var smittet med rabies, uttalte Elizabeth Jane Soepardi i det indonesiske Helsedepartementet nylig i Jakarta, melder Netral News.

Mest sett siste uken