Skremmende animasjonsfilm fra Parkland-massakren

Animasjonsvideo kartlegger skoleskytterens bevegelser mens han jakter på elever og lærere under skolemassakren i Parkland i Florida.

Massemorderen Nikolas Cruz (17) er tiltalt for 17 drap og 17 drapsforsøk. Han var utstyrt med et skytetvåpen av type AR-15 da han på brutalt vis drepte lærere og elever på en skole i Florida i februar. Skolemassakren har utløst massive protester i USA med krav om at de liberale våpenlovene strammes inn.

Massakren fant sted på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i delstaten Florida.

De pårørende fikk tirsdag se en animasjonsfilm som kartlegger skoleskytteren, elevene og lærernes nøyaktige bevegelser mens den syv minutter lange skolemassakren pågikk, skriver The Sun Sentinel.

Det er Broward Sheriff’s Office som har laget og frigjort videoen.

Animasjonsfilmen ble først vist da Den offentlige sikkerhetskommisjonen for Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland avholdt et møte tirsdag.

Skoleskytteren Nikolas Cruz avbildet i forbindelse med en rettshøring.

Prikkene blir lilla når noen blir drept

Foreldre og andre kommisjonsmedlemmer fulgte med i stillhet da filmen ble vist for første gang. Animasjonsvideoen viser at elleve mennesker ble drept i første etasje og seks ble drept i tredje etasje. Ingen ble drept i annen etasje.

Videoen viser plantegninger av skolebygningen, og en svart prikk representerer skoleskytteren. Grønne prikker representerer elevene, mens de blå prikkene representerer lærere. Prikkene blir gule når noen blir skadet og lilla når noen blir drept.

SKOLESKYTTER: Nicholas Cruz.

- Dette var tøft. Jeg visste hvilken prikk som var min datter. Dette var veldig brutalt for meg, sa Andrew Pollack under møtet, ifølge CNN.

Han mistet sin 18 år gamle datter Meadow i skolemassakren. Jenta ble skutt flere ganger da hun befant seg i tredje etasje.

I animasjonsvideoen er det ikke tegnet inn prikker i andre etasje, ettersom ingen ble skutt der.

Reagerte ulikt på brannalarmen

Sheriff i Pinellas County, Bob Gualtieri, leder sikkerhetskommisjonen. Han sier at elevene i andre og tredje etasje reagerte ulikt på brannalarmen som ble utløst av skoleskytteren.

Mens elevene i andre etasje ble værende igjen i klasserommet - antakelig fordi de hørte skuddene som ble avfyrt - gikk elevene i tredje etasje ut på gangen, mest sannsynlig fordi de ikke hørte noen skudd.

- Det finnes ingen ord som kan beskrive den ondskapen som fant sted den 14. februar, sa sheriffen under tirsdagens møte, ifølge The Times.



Pollack, som mistet datteren Meadow i skolemassakren, er én av tre pårørende som sitter i sikkerhetskommisjonen. Han mener skoler bør innføre retningslinjer som tilsier at brannalarmer ikke nødvendigvis betyr at elevene skal løpe ut av klasserommet.

- Dette er noe som kan bli gjort i dag for å redde liv ved et annet skolemassakrescenario, sa han.

Sheriffen fortalte på møtet at skytteren også forsøkte å skyte gjennom vinduet i tredje etasje mot elever på bakken som flyktet fra skolen, men at kulene ikke gikk gjennom de doble vinduene, og at han heller ikke klarte å åpne det.

Familiemedlemmer gjenforenes rett etter den horrible skolemassakren i Parkland i Florida i midten av februar.

Får tilbud om å se den ekte videoen

Kommisjonsmedlemmer, som også inkluderer tre pårørende, vil på et senere tidspunkt få anledning til å se overvåkningsvideoen av selve massakren. Pårørende og kommisjonsmedlem Max Schachter tryglet om at videoen ikke blir frigitt til offentligheten.

Kommisjonen, som består av rundt 20 medlemmer, er nedsatt for å undersøke systemsvikten under og i forkant av skolemassakren. Blant annet valgte første væpnede politimann på stedet ikke å gå inn i skolebygningen. I tillegg oppsto det en del kommunikasjonsproblemer mellom ulike etater som rykket ut til skolemassakren.

Den endelige rapporten skal leveres til guvernøren i Florida 1. januar.

Fakta: Fakta om skolemassakren i Florida

* 17 mennesker ble drept og 13 såret, to av dem kritisk, i skytemassakren på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i delstaten Florida 14. februar. Tolv av de drepte ble funnet inne i skolebygningen. * Gjerningsmannen er identifisert som 19 år gamle Nikolas Cruz, som ble utvist fra skolen i fjor. * Gjerningsmannen utløste brannalarmen og åpnet ild mot folk som strømmet ut i gangene kort tid før skoledagen var over. * Han var væpnet med et halvautomatisk AR-15-gevær som han hadde kjøpt på lovlig vis i Florida. Han var også utstyrt med gassmaske, røykgranater og ammunisjon. * Cruz ble pågrepet uten dramatikk i et rolig nabolag drøyt 3 kilometer fra skolen. * Han er siktet for 17 drap og ble torsdag varetektsfengslet uten mulighet for kausjon. Ifølge forsvareren angrer han på det han har gjort. * FBI ble varslet om Cruz i fjor da han hadde kommentert på YouTube at han ville bli en «profesjonell skoleskytter». På 19-åringens Instagram-konto lå det flere våpenbilder. * Cruz var foreldreløs og begge adoptivforeldrene er også døde. Han har tidligere fått behandling ved en psykiatrisk klinikk. (Kilder: NTB, AP, AFP)

