Sky: – Khashoggis levninger funnet i Istanbul

Det lemlestede liket av den drepte journalisten Jamal Khashoggi er funnet i Istanbul, hevder ikke-navngitte kilder overfor Sky News.

Ifølge kildene er 59-åringen «kuttet opp» og ansiktet hans «vansiret». En av kildene antyder overfor Sky at levningene ble funnet i hagen ved residensen til Saudi-Arabias generalkonsul. Sky oppgir ikke hvorvidt kildene er tyrkiske.

Skys melding kommer få timer etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan uttalte at Khashoggis levninger ikke hadde blitt funnet, og krevde at saudiarabiske myndigheter fortalte hvor de var.

(©NTB)

