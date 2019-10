Sky lanserer brexitfri nyhetskanal

Det britiske TV-selskapet Sky lanserer en nyhetskanal for dem som er gått lei av brexit. Kanalen skal ikke dekke utmeldingen fra EU.

Målet er å nå frustrerte seere som har kuttet ut å se nyhetene fordi de ikke orker å høre mer om den over tre år lange utmeldingsprosessen, opplyser Sky. Den nye kanalen skal ha sendinger på kvelden alle hverdager.

Lanseringen kommer etter at en undersøkelse antydet at en tredel av britene holder seg helt unna nyheter. Over 70 prosent av de spurte la skylden for dette på brexit og sa de var «altfor frustrerte» over den politiske debatten rundt dette. 40 prosent sier de følte seg maktesløse, og at de ikke kan påvirke begivenhetenes gang, melder Sky.

– Dette er et drastisk tiltak, men etter å ha lyttet til opinionen de siste ukene, vet vi at seerne våre vil sette pris på dette. Den nye kanalen gir folk mulighet til å ta en pause fra brexit, sier sjefen for Sky News, John Ryley.

Sky News, selskapets vanlige nyhetskanal, skal fortsatt dekke «alle aspekter rundt brexit i detalj», i tillegg til andre britiske og internasjonale nyheter, lover kringkasteren.

(©NTB)