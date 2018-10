Sky News: Harvey Weinstein anklages for overgrip på 16-åring

En da 16 år gammel jente er blant de som anklager Harvey Weinstein for seksuelle overgrep.

Blant nærmere hundre kvinner som anklager Harvey Weinstein for å ha forgrepet seg på dem, skal den yngste ha vært 16 år gammel da det første overgrepet fant sted, skriver Sky News. Dette skal komme frem i et utvidet guppesøksmål mot 66-åringen.

I dokumentet skal det komme frem at jenta flyttet fra Polen til USA i 2002 for å bli modell, og mulig også skuespiller. Hun skal ha møtt Weinstein på en tilstelning arrangert av modellbyrået hun var tilknyttet da hun var 16 år gammel.

Weinstein skal så noen dager senere ha tatt med seg jenta til sin leilighet i Soho der han oppførte seg aggressivt og truende og krevde sex.

Han skal, skriver Sky News, ha presset jenta og sagt at han var ansvarlig for karrierene til Penelope Cruz og Gwyneth Paltrow og at de ikke ville hatt jobb uten ham.

Weinstein skal så ha tatt av seg buksa og brukt tvang for at jenta skulle ta på ham. Han skal ha gitt uttrykk for at hun gikk glipp av mulighetene sine i Hollywood om hun sa nei til ham.

Jenta skal etter hvert ha klart å forlate leiligheten, men ifølge advokater skal Weinstein fortsatt å trakassere jenta i nær et tiår, skriver Sky News.

Les mer: Deler av saken mot Weinstein frafalt

Les mer: Weinstein tiltalt for overgrep mot enda en kvinne

Da en rekke kvinner i 2017 sto frem i The New York Times og The New Yorker og anklaget Weinstein for trakkassering, overgrep og voldtekt, markerte dette startskuddet for Metoo-kampanjen, der kvinner over hele verden sto frem med historier om overgrep. I ettertid har også flere kvinner stått frem med lignende anklager mot Weinstein.

Weinstein ble første gang tiltalt i New York i mai, nesten åtte måneder etter at de første offentlige anklagene mot ham dukket opp.

Mest sett siste uken