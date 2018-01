Sky News: Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange har fått statsborgerskap i Ecuador

WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange skal ha fått statsborgerskap i Ecuador.

Den australskfødte 46-åringen fikk innvilget statsborgerskap 12. desember i fjor, opplyser utenriksminister Maria Fernanda Espinosa til Sky News.

Assange søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London sommeren 2012 for å unngå å bli pågrepet og utlevert til Sverige, der han var anklaget for seksuelle overgrep mot to kvinner i 2010.

Sverige trakk den internasjonale arrestordren mot Assange i mai i fjor. Han risikerer likevel å bli pågrepet av britisk politi fordi han unnlot å møte i retten og brøt kausjonsbetingelsene sine i 2012.

Ecuador ba nylig om diplomatstatus for Assange i Storbritannia, men fikk avslag, opplyser britisk UD.

Ifølge Espinosa kommer han derfor ikke til å gjøre noe forsøk på å forlate ambassaden i London, før det eventuelt foreligger garantier fra britiske myndigheter om at han ikke vil bli pågrepet.

Assange grunnla i 2006 nettstedet WikiLeaks, som har publisert hundretusenvis av hemmeligstemplede dokumenter, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

