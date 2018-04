Slik får du vite om Facebook-kontoen din kan ha blitt misbrukt

Mandag skulle Facebook-brukere bli varslet om de er berørt av Cambridge Analytica-skandalen, men mye tyder på at prosessen er forsinket.

Fra og med mandag skulle Facebook-brukere over hele verden i utgangspunktet få beskjed om de kan være rammet av Cambridge Analyticas innsamling av brukerinformasjon.

87 millioner Facebook-brukere, hovedsakelig amerikanere, vil etter hvert få en detaljert varsling fra nettsamfunnsgiganten om at de kan ha vært utsatt for Cambridge Analyticas datainnsamling, melder nyhetsbyrået AP. I Norge er det om lag 37.000 brukere som kan være rammet.

I tillegg vil resten av Facebook-brukerne, som utgjør 2,2 milliarder mennesker på verdensbasis, få en melding hvor det oppfordres til å gjennomgå app-er som er tilknyttet kontoen deres.

Tyder på forsinkelser

Selv om flere medier har meldt at brukerne skulle bli informert allerede mandag denne uken, tyder mye på at det er forsinkelser i Facebook-systemet. Det opplyser direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse.

- Jeg tror dette er en forsinkelse. Jeg tror det var vanskeligere for dem å finne ut av disse tingene enn de hadde forutsett. Hvis noen i verden hadde fått disse varslingene, er jeg ganske trygg på at sosiale medier hadde flommet over av skjermdumper av disse meldingene. Det har jeg ikke sett ennå. Jeg er ganske sikker på at disse meldingene vil komme, sier Waterhouse til Nettavisen tirsdag formiddag.

- Men selv om det skulle komme i morgen, på torsdag eller på fredag, har ikke det noe nevneverdig å si for hva du kan eller ikke kan gjøre på Facebook, sier han.

Torgeir Waterhouse er direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge. .

- Litt kjipt å forholde seg til

Waterhouse understreker at skaden allerede er gjort, dersom du er én av de 37.550 nordmennene som kan ha fått dataen sin misbrukt av en tredjepart som for eksempel Cambridge Analytica.

- Det å slette en app på Facebook, fjerner ikke data som noen måtte ha om oss hvis dataen allerede er kopiert til et annet system.

Selv om Facebook forsøker å rydde opp og gjør en rekke nye grep i kjølvannet av Cambridge Analytica-skandalen, mener Waterhouse at vi som forbrukere uansett må forholde oss til to valg som fremtidige nettsamfunnsbrukere.

- Det er en virkelighet som er litt kjipt å forholde seg til. Enten må vi finne oss i at data om oss kan bli brukt på en måte vi selv ikke er klar over, ellers må vi begynne å lese alle disse lange vilkårtekstene som kan skjule rettigheter om tilgang og videre bruk av informasjon, sier han.

Slik blir du varslet

Facebook har frigjort en skjermdump av meldingene som skal sendes ut til brukerne. De berørte brukerne vil etter hvert få en melding på Facebook som lyder omtrent som følger:

«Vi har bannlyst nettsiden «This is your digital life» som én av dine venner har brukt Facebook til å logge seg inn på. Vi gjorde dette fordi nettstedet kan ha misbrukt noe av din Facebook-informasjon ved å dele det med et selskap kalt Cambridge Analytica.»

Dem som ikke er berørt av Cambridge Analytica-skandalen, vil motta en annen melding som lyder omtrent som følger:

«Du kan gå til app- og nettsted-seksjonen på innstillinger når som helst for å se app-ene og nettsidene hvor du har brukt Facebook til å logge inn på. Du kan også fjerne de (app-ene red.anm.) du ikke vil skal være tilknyttet Facebook lenger.»

17 nordmenn lastet ned app-en

Nettsamfunnsgiganten har tidligere kunngjort at 17 nordmenn har lastet ned app-en «This is your digital life», som gjorde det mulig for Cambridge Analytica å få tilgang på private brukeropplysninger på Facebook. Potensielt, utfra Facebooks egne beregninger, kan Cambridge Analytica også ha fått tilgang på brukerinformasjonen til alle deres venner igjen, som utgjør 37.550 nordmenn.

Cambridge Analytica er anklaget for å ha utarbeidet detaljerte analyser om Facebook-brukere, som de fikk tilgang til via «This is your digital life»-app-en, og videresolgt informasjonen til blant annet til Donald Trumps valgkampanje.

Denne uken skal Facebook-grunnlegger Mike Zuckerberg (33) bli grillet i to kongresshøringer, både i Representantenes hus og i Senatet.

- Jeg startet opp Facebook, jeg driver det og jeg er ansvarlig for det som skjedde her, sa Zuckerberg i en uttalelse som ble frigjort i forkant av høringene.

Kilder: Associated Press, Sky News

