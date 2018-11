Slik kan demokratene sikre seg flertall i Kongressen: - Vi kommer til å vinne

Minoritetsleder Nancy Pelosi er sikker i sin sak. President Donald Trump er ikke enig.

LOS ANGELES (Nettavisen): Republikanerne er i flertall i USAs lovgivende nasjonalforsamling, Kongressen. President Trumps parti har flertall både i Representantenes hus og i Senatet.

Det håper demokratene vil endres 6. november, da mellomvalget går av stabelen.

De fleste eksperter og analytikere hevder det vil bli vanskelig når det gjelder Senatet, men at demokratenes sjanser er bedre når det gjelder Representantenes hus.

Dristig påstand

En som mener sjansene er særdeles gode, er Nancy Pelosi. Hun er demokratenes leder i Representantenes hus, og kom nylig med en bastant og dristig påstand da hun var gjest på talkshowet «The Late Show».

- Fram til nå ville jeg sagt at hvis valget var i dag, så ville vi vunnet, begynte Pelosi.

- Nå sier jeg dette: Vi kommer til å vinne, vi kommer til å vinne, vi kommer til å vinne.

Programleder Stephen Colbert ble tilsynelatende satt ut av utsagnet, før han sa:

- Vær så snill, ikke si det. Vil du si det på Hillarys fyrverkeri-båt? spurte Colbert, og refererer til at Hillary Clinton hadde planlagt å skyte opp en rekke fyrverkeri fra en lekter hvis hun vant presidentvalget i 2016.

KLAR TALE: Nancy Pelosi (D) var sikker på seier da hun gjestet Stephen Colbert på The Late Show.

Pelosi, som mest sannsynlig vil bli speaker i Representantens hus hvis hun har rett, ga seg ikke.

- Demokratene kommer til å vinne huset. Og hvis vi får en større seier, Senatet, guvernører … det kommer til å bli en stor kveld for USA, uttalte demokratlederen.

President Donald Trump er ikke enig. Dagen etter Pelosi skråsikre påstand, uttalte han at «den blå bølgen er over».

- Jeg tror vi kommer til å gjøre det veldig bra. Det ser ut til av vi vinner Senatet, noe som er viktig, sa Trump og la til at republikanerne også kom til å gjøre det «veldig bra» i Representantenes hus.

Vanskelig oppgave

Trump er ikke den eneste som tror at republikanerne vinner senatet. Mye skal nemlig klaffe om demokratene skal sikre seg flertall der, som blant vil annet gi dem mulighetene til å blokkere Trumps kandidater til føderale dommere og gi dem en mye sterkere hånd når det gjelder lovgivning.

Senatet består av 100 plasser, der hver delstat har to seter. Før valget har republikanerne 51 plasser, mens demokratene har 49.

VIKTIG VALG: Trump kan få en vanskeligere jobb om demokratene sikrer seg flertall i Kongressen.

I år er totalt 35 seter på valg, inkludert to som er på suppleringsvalg. Demokratenes hodepine er at hele 26 av disse er demokratiske seter, og mange er i områder der Trump vant med god margin i 2016.

Dermed må ikke bare demokratene klare å vende to seter, de er også avhengige av at alle deres senatorer på gjenvalg klarer å vinne, noe som er langt fra sikkert.

Nøkkelkamper i senatsvalget

Demokratenes håp om flertall er sterkt avhengig av å vinne kampene i Nevada og Arizona. Der har blant annet en stadig økning av velgere med latinamerikansk bakgrunn forsterket demokratens sjanser.

I begge delstatene har demokratenes kandidat, Jacky Rosen i Nevada og Kyrsten Sinema i Arizona, en ledelse på meningsmålingene over henholdsvis Dean Heller og Martha McSally. Ledelsen er imidlertid knapp og eksperter mener det kan gå begge veier.

Demokratene håper også å vinne i Texas, der Beto O’Rourke(D) møter Ted Cruz (R), og i Tennessee, der Phil Bredesen (D) kjemper mot Marsha Blackburn (R).

Disse delstatene er imidlertid tradisjonelt sett dypt røde, og selv om det er forholdsvis jevnt i målingene, vil det være en overraskelse om det ikke ender med republikansk seier.

I North Dakota, Missouri og Indiana kan demokratenes kandidat på gjenvalg være i trøbbel. Det er også tøffe kamper i Vest-Virginia og Montana.

Dette er konservative stater der Trump er populær, og en fellesnevner her er at demokrat-kandidatene prøver å understreke at de kan samarbeide med Trump i visse saker.

Også i Florida står demokratene i fare for å miste et sete. Det blir altså en tøff oppgave for opposisjonspartiet å skaffe flertall i Senatet. Demokratene kan i verste fall stå ovenfor et scenario der republikanernes flertall øker.

Kamp om 73 seter

Da ser det lysere ut for demokratene når det gjelder Representantens hus. Her er alle 435 plasser på gjenvalg og demokratene trenger å sikre seg ytterligere 23 seter for å få flertall.

De fleste seter er det ikke kamp om, de tilhører klart enten demokratene eller republikanerne. Ifølge en rapport er det reell konkurranse om rundt 73 seter dette valget, mange av dem i områder der republikanerne lenge har hatt innehaveren.

MINORITETSLEDER: Nancy Pelosi håper å igjen bli speaker i Representantenes hus.

Amerikanere kan historisk være motvillige til å bytte ut en sittende representant, så flere av demokratenes beste muligheter er der den sittende representanten ikke tar gjenvalg.

I år er det hele 39 republikanske representanter som slutter, mange av disse var anti-Trump. Noen av stedene der republikanere slutter, er i nøkkelstater som Florida og Pennsylvania.

Ifølge New York Times er det 17 republikanske seter som heller mot å bli vendt til den blå siden. I tillegg skal 56 republikanske seter være sårbare. Republikanerne må vinne nesten 90 prosent av disse for å beholde flertallet.

Det går derfor mot et bytte av flertall i Representantenes hus, men det er jevnt i mange distrikter, så ingenting er avgjort.

Innvandring og helseforsikring

Antall forhåndsstemmer har vært uvanlig høyt i det som har vært en valgkamp med høy temperatur. Flere stater har allerede satt rekorder for antall forhåndsstemmer, flere dager før selve valgdagen.

Nasjonale saker har preget lokalvalgene. Trump har tidligere uttalt at dette er «valget om Kavanaugh og karavanen».

Senest torsdag skapte Trump overskrifter ved å uttale at hvis migranter i karavanen forsøker å kaste stein, bør amerikanske soldater handle som om migrantene brukte rifler.

Fakta: Fakta om mellomvalget i USA

Mellomvalget 6. november omfatter hele representanthuset, en tredel av plassene i Senatet og guvernører i delstatene. Foruten en rekke lokale poster.



Senatorene velges for seks år og medlemmene av Representantenes hus for to år.



Hver av USAs 50 delstater har to senatorer og et antall medlemmer av Representantenes hus som står i forhold til folketallet. I Representantenes hus er det til sammen 435 plasser.



Tynt befolkede stater som Wyoming og Alaska har bare ett medlem av Representantenes hus, mens den mest folkerike, California, har 53.



Det er 100 medlemmer av Senatet. I år er 35 senatorer på valg, inkludert to som er på suppleringsvalg: 24 demokrater, 9 republikanere og 2 uavhengige som politisk ligger nærmest demokratene.



I dag er 51 av senatorene republikanere, mens 49 er demokrater eller uavhengige. Også i Representantenes hus har republikanerne flertall.

(©NTB)

Trump har snakket mye om innvandring den siste tiden, og republikanerne har brukt mye tid på temaet under valgkampen. Demokratene har på sin side fokusert mye på beskyttelse av amerikaneres tilgang til helseforsikring.

Dette er også to av temaene som amerikanske velgere har uttalt at de legger mest vekt på når de skal stemme, ifølge meningsmålinger.

Tradisjonelt har partiet som gjorde det dårlig i presidentvalget, gjort det bra i mellomvalget i USA. Demokratene vil håpe det samme skjer i år. 6. november får vi svaret.

