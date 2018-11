Slik svarer Chrissy Teigen «Instagram-haterne»

Du slipper ikke unna med usakligheter hos Chrissy Teigen.

Hun er modell, forfatter og programleder, men det er ikke bare derfor Chrissy Teigen stadig skaper overskrifter.

Det er fordi hun gjør det mange drømmer om: Setter mennesker som kommenterer ting de ikke har noe med å gjøre, skikkelig på plass.

Med sine 21 millioner Instagram-følgere og nærmere 11 millioner Twitter-følgere, har Teigen blitt en innflytelsesrik stemme på sosiale medier.

Profilene hennes er en lett blanding av humor, kjærestebilder med John Legend, politisk engasjement, rød løper-glimt og søte bilder av barna. Som de fleste andre store kjendiser, får hun både positive og negative kommentarer på bildene sine.

Men det som gjør at millioner trykker «follow» på Teigen, er de fantastiske comeback'ene hun serverer til de som kommer med hatefulle, usaklige eller nedsettende kommentarer.

Vi har samlet fem eksempler fra internetts store «clapback queen»:

Nylig delte Teigen et bilde av seg selv på forsiden av kvinnemagasinet Glamour, og skrev: «Dette selskapet! En ære.»

Kort tid etterpå kommenterte en kvinne ved navn Heidi følgende:

«Det bildet av deg er, helt ærlig, grusomt. Ved første øyekast så kjente jeg ikke igjen deg. Jeg vet at du ikke bryr deg, men, kvinne, hvis du skal være førstesidemateriale så må du sørge for at det er verdt det.»

Teigen parerte slik:

«Takk, Heidi. I fremtiden vil jeg gjøre mitt beste for å være en bedre forsidemodell. Hvis du kan være så snill å sende meg spesifikke tips og råd (med dine egne forsider som referanse) så ville det være fint.»

thank you, Heidi. in the future I will try harder to be the best cover model. if you could please send me specific tips and tricks (or past covers you've shot for reference!) that would be so awesome https://t.co/UAvwS71lg2