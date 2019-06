Slik vil NATO svare på Putins nye raketter

De allierte står fast på at de ikke vil utplassere nye atomraketter på europeisk jord. Men utover det er alle alternativer på bordet.

– Ministrene bekreftet i dag at vi ikke har noen intensjon om å utplassere nye landbaserte atomraketter i Europa, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg da han møtte pressen etter NATOs forsvarsministermøte i Brussel onsdag ettermiddag.

NATO vil ikke speile det Russland gjør, fastholdt han.

– Vi ønsker ikke noe nytt våpenkappløp. Men samtidig må vi opprettholde en troverdig avskrekking og et troverdig forsvar. Det er NATOs oppdrag, sa Stoltenberg.

SSC-8

Tema for diskusjonene var Russlands nye rakettsystem SSC-8, som på russisk side går under navnet 9M729.

De nye rakettene beskrives av NATO som både billige å bygge og lette å flytte rundt og gjemme vekk i de dype russiske skogene. Samtidig kan de bære atomstridshoder og utslette europeiske byer på bare minutters varsel.

Nå er spørsmålet hvordan de allierte skal svare på den nye trusselen. Frykten er stor for at konflikten vil kunne utløse et nytt atomkappløp mellom Russland og USA.

Vurderer flere tiltak

Ifølge NATO er en rekke forskjellige tiltak oppe til vurdering:

* Ett alternativ er å utvikle nye konvensjonelle våpen for å svare på de nye rakettene.

* En annen mulighet er å utvikle et nytt luftforsvar eller rakettforsvar som kan beskytte allierte mot SSC-8.

* NATO vil også vurdere å svare med endrede øvingsmønstre – for å vise hvilken kapasitet NATO har, og for å øve på de nye truslene.

* Etterretningen, overvåkingen og rekognoseringen kan bli intensivert.

* I tillegg varsler NATO at de allierte vil arbeide politisk for å forsøke å få nye nedrustningsavtaler på plass.

Atomvåpen kan bli del av svaret

Men også NATOs atomvåpen kan bli en del av svaret, selv om utplassering av nye landbaserte atomraketter i Europa regnes som uaktuelt.

Ifølge Stoltenberg vil NATO sikre at alliansens atomavskrekkingen forblir «effektiv». Etter det NTB forstår, kan dette bety justeringer i hvordan den kjernefysiske avskrekkingen er innrettet.

– Jeg tror ganske enkelt at vi må inn og se bredt på alle elementer i dette, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Han bekrefter at atomvåpen er en del av bildet.

– For oss er avskrekking en av de viktigste effektene alliansen gir.

INF-avtalen står for fall

USA mener de nye rakettene er i strid med INF-avtalen, som ble inngått mellom USA og Sovjet i 1987. Avtalen forbyr alle landbaserte raketter av mellomdistansetypen. Russland har på sin side nektet for avtalebrudd.

Konflikten førte i vinter til at USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin begge trakk seg fra avtalen. Den vil dermed utløpe den 2. august.

Stoltenberg understreker at Russland fortsatt har tid til å snu. INF kan fortsatt reddes hvis russerne bestemmer seg for å ødelegge rakettene.

– Men vi ser ingen tegn til at russerne er villige til å gjøre det. Tvert imot fortsetter de å produsere og utplassere SSC-8. Så NATO forbereder seg på en verden uten denne avtalen.

Et møte mellom Russland og NATO er planlagt mot slutten av neste uke.

(©NTB)