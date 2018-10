Slottet taus om betent tema før Kina-besøk

- Når kongen og dronningen reiser på statsbesøk så skjer det på vegne av regjeringen, sier Slottet.

Kongeparet reiser på statsbesøk til Kina sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) neste uke.

Kong Harald og dronning Sonja skal ha samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing som en del av den offisielle markeringen av statsbesøket. I hovedstaden blir det også undertegnelse av bilaterale avtaler.

Slottet vil ikke svare på spørsmål om hvorvidt kongeparet vil benytte anledningen til å skape oppmerksomhet rundt menneskerettighetssituasjonen i Kina.

- Når kongen og dronningen reiser på statsbesøk så skjer det på vegne av regjeringen. Utenriksdepartementet er derfor rett adressat for disse spørsmålene, opplyser kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Varpe, i en uttalelse til Nettavisen.

- Forholdet utvikler seg positivt

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har følgende skriftlig kommentar til Nettavisen:

- Vi ønsker et bredt forhold til Kina. Dialog og samarbeid knyttet til viktige tema, som klima og bærekraftig utvikling, internasjonal handel og globalisering, fred og forsoning og menneskerettigheter er sentralt i så måte, sier Eriksen Søreide.

- Menneskerettigheter er en integrert del av regjeringens utenrikspolitikk, og derfor også en viktig del av dagsordenen for vår dialog med Kina, sier hun.

- Forholdet til Kina utvikler seg positivt. Det har vært en rekke besøk på politisk nivå og det er inngått flere avtaler mellom norske og kinesiske myndigheter den senere tiden. Statsbesøket bygger videre på dette og vil åpne nye muligheter for samarbeid, sier utenriksministeren.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide reiser sammen med kongeparet på statsbesøk til Kina.

Betent tema

Menneskerettigheter i Kina har vært et betent tema etter at tidligere utenriksminister Børge Brende kunne melde i desember 2016, at relasjonene mellom Norge og Kina var gjenopprettet etter seks år på is. Brende la fram en felleserklæring med Kina, som skulle være grunnlag for at det bilaterale forholdet kunne gjenopptas.

I erklæringen lyder en formulering om at Norge skal støtte Kinas kjerneinteresser.

Det var nettopp menneskerettigheter, eller mangel på sådan, som indirekte forårsaket det drøyt seks år lange iskalde forholdet mellom Norge og Kina, etter at den nå avdøde kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

Selv om Nobelkomiteen er uavhengig, valgte Kina å oppfatte prisen som en tildeling fra norske myndigheter. Prisen til Liu Xiaobo ble tildelt da Thorbjørn Jagland (Ap) var komitéleder. Jagland har tidligere erfaring som statsminister, stortingspresident og utenriksminister.

Fullpakket program

Kongeparet og ministrene skal også besøke Dunhuang og Shanghai.

Det fullpakkede programmet består av:

* Kinas satsning på fornybar energi (Dunhuang).

* Besøk til barnehage (Dunhuang).

* Åpning av et norsk-kinesisk seminar om utdanning for bærekraft (Dunhuang).

* Bevaring av kulturarv vil være tema for besøk til Mogao-grottene (Dunhuang).

* Boklansering om Edvard Munchs samlede verker på kinesisk (Beijing).

* Markering av vintersports-samarbeid (Beijing).

* Åpning av norsk-kinesisk samfunnsvitenskapelig symposium (Beijing).

* Vennskapsmiddag med norske og kinesiske kulturinnslag (Beijing).

* Bærekraftige hav vil være et overordnet tema for møter med næringsliv, akademia og andre organisasjoner (Shanghai).

* Møte med lokale myndigheter og den norske kolonien (Shanghai).

* Besøke United World College i Changshu, i Jiangsu-provinsen nordvest for Shanghai.

- Et eget næringslivsprogram

I tillegg blir det et «eget næringslivsprogram i Beijing og Shanghai, der blant annet flere kommersielle avtaler skal undertegnes».

«Tema for næringslivsprogrammet i Beijing vil være teknologi og innovative løsninger. I Shanghai blir det fokus på hav i bred forstand, som et ledd i regjeringens havsatsing,» lyder pressemeldingen fra Slottet.

