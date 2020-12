Slovakias statsminister Igor Matovic opplyser at han har testet positivt for covid-19, en uke etter at han deltok på EU-toppmøtet i Brussel.

Det antas at også Frankrikes president Emmanuel Macron ble smittet da han deltok på møtet, noe som i sin tur har ført til at en lang rekke europeiske ledere og franske politikere og tjenestemenn nå er i karantene. – I dag er jeg en av dere, skriver Matovic i en melding lagt ut i sosiale medier, og legger ved et bilde av tekstmeldingen med prøvesvaret. (©NTB)

