Småfly styrtet på Bornholm

To personer ble skadd da et småfly med to personer om bord styrtet på Bornholm, opplyser dansk politi.

Småflyet styrtet i et skogholt om lag én kilometer fra flyplassen på øya. De to som var om bord, en kvinne og en mann, var begge ved bevissthet, opplyser en talsperson for politiet. Men det er ikke kjent hvor alvorlige skader de har. De er begge fraktet til sykehus. Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent. (©NTB)