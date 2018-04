Smile-bildet av Melania Trump og Barack Obama tar av på sosiale medier

Twitter-brukere harselerer med bildet av Barack Obama og Melania Trump som ble tatt under begravelsen til Barbara Bush.

USAs førstedame Melania Trump deltok på tidligere førstedame Barbara Bush’ begravelse på lørdag uten ektemannen, president Donald Trump. Den offisielle begrunnelsen til at presidenten glimret med sitt fravær, skal ifølge Det hvite hus være at Trump ikke ønsket å skape unødvendig uro med ekstra sikkerhetstiltak.

Melania Trump satt ved siden av tidligere president Barack Obama under begravelsesseremonien. På et tidspunkt utvekslet de to noen ord som fikk begge til å trekke på smilebåndet, skriver Huffington Post.

«Melania ble observert med et sjeldent smil i offentligheten, mens hun deler et avslappende øyeblikk med tidligere president Obama,» skriver Vanity Fair.

Øyeblikket ble foreviget, og bildet er nå spredd på sosiale medier, hvor folk harselerer med at førstedamen ser ut til å være lykkeligere sammen med Obama enn med sin egen ektemann.

«Dette er hennes første smil på mange år. På eldre bilder smiler hun ALLTID. Obama er en morsom fyr, men dette er en kvinne som ønsker avstand til et monster og som påminnes om hva verdighet ser ut som,» skriver tidligere Hillary Clinton-rådgiver, Philippe Reines, på Twitter, ifølge magasinet People.



Her er et knippe av meldingene som er lagt ut om smile-bildet.

«Ikke tvitre dette bildet til @realDonaldTrump. Han kommer til å hate å vite at første gangen hun smiler på flere år, er under en rolig samtale med Obama», skriver en på Twitter.

«Legg til "få Melania til å smile " til den lange listen over ting Obama kan som Trump ikke kan».

«Hei dere. Melania er faktisk gladere med Obama på en begravelse enn hun var med Trump under innsettelsesseremonien,» skriver en annen.

«(…) Har du noensinne sett Melania smile som dette, og være så avslappet, ved siden av sin ektemann? Noen gang?» skriver en tredje.

add "make Melania smile" to the long list of things Obama can do that Trump can't — Jeff Tiedrich (@jefftiedrich) April 21, 2018

Do NOT tweet this photo to @realDonaldTrump. He'll hate knowing that the first time Melania cracked a smile in years was during a quiet chat with Obama. pic.twitter.com/4JwBHGUcP5 — Bob Cesca (@bobcesca_go) April 21, 2018

This photo from Barbara Bush’s funeral speaks volumes. After everything Trump has done to Obama, Obama still treats Melania with kindness and respect. What a diplomat and gentleman. That’s a real President. No way Trump would be half this warm to Michelle. pic.twitter.com/7BSqplbdhT — Adam Best (@adamcbest) April 21, 2018

Find someone who smiles at you the way Melania Trump smiles at Barack Obama pic.twitter.com/uHS8MvsMXA — Grace🇪🇺🇬🇧 (@Commonsenseb0t) April 22, 2018

Pop Quiz: Of these two photos of Melania Trump, which one was taken at a funeral?

🤔 pic.twitter.com/hZSU6jAi2w — ⚠Kimexander Hamilton (@YippeeKimYay) April 21, 2018

Døde tirsdag i sitt hjem i Texas

Fire tidligere amerikanske presidenter var blant de rundt 1500 som tok farvel med tidligere førstedame Barbara Bush i Houston i Texas lørdag. Det kvinnelige overhodet i et av USAs mest prominente politiske dynastier døde tirsdag i sitt hjem i Texas, 92 år gammel.

Barbara var i 73 år gift med George H.W. Bush, og George W. Bush var deres sønn. Bush den yngre fulgte sin 93 år gamle far inn i kirken i rullestol.

På første rad i St. Martin's Episcopal Church satt også de tidligere presidentene Bill Clinton, Barack Obama og deres koner, sammen med nåværende førstedame Melania Trump.

Begravelsen lørdag var privat, men fredag besøkte over 6.000 mennesker kirken for å hedre den tidligere førstedamen.

Amerikas matriark

Barbara Bush fikk tilnavnet Amerikas matriark og var på mange måter mer populær blant vanlige amerikanere enn sønnene og ektemannen. Hun var også kjent for sin stahet og tørre humor. Gjennom sitt lange liv markerte hun seg også som en forkjemper for utdanning og bevissthet rundt hiv og aids.

Hun etterlater seg 5 barn, 17 barnebarn og 7 oldebarn.

