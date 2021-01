Smitterekord for femte dag på rad i Storbritannia

Storbritannia har registrert ny smitterekord for femte dag på rad. Sykehus over hele landet blir bedt om å ruste seg for London-tilstander.

Lørdag ble det rapportert om 57.725 nye smittetilfeller. Antallet har vært over 50.000 alle de fem siste dagene og nesten dobbelt så høye som for to uker siden. Mange av de nye smittetilfellene knyttes til den nye virusmutasjonen som fryktes å være langt mer smittsom, og som har spredt seg særlig i London. Lørdag ble det registrert 445 nye koronarelaterte dødsfall. Til sammen har helsemyndighetene rapportert om 74.570 dødsfall i pandemien – 109 per 100.000 innbyggere. Antall påviste smittetilfeller nærmer seg 2,6 millioner. Flere på sykehus enn i vår Sykehusene i London og sørøst i England nærmer seg nå sprengt kapasitet, rapporterer britiske medier. Pasienter plasseres i korridorer eller må vente i timevis i en ambulanse på å få en ledig sykehusseng. I flere tilfeller er pasienter sendt til sykehus i andre deler av England. I London er det påvist 858 smittetilfeller 100.000 innbyggere, over dobbelt så mange som i Storbritannia under ett. På landsbasis var nesten 24.000 covid-19-pasienter innlagt på sykehus i romjulen, over 2.000 flere enn under smittetoppen i april, skriver BBC. Stengte skoler Sykehus over hele landet får nå beskjed om å forberede seg på lignende tilstander. – Denne nye varianten er definitivt mer smittsom og sprer seg over hele landet, sier leder Andrew Goddard i Royal College of Physicians. Smitteøkningen gjør at alle skoler i London vil forbli stengt den første uka etter nyttår, har regjeringen bestemt. Lærerforeninger har bedt myndighetene om å stenge skolene over hele England og innføre digital undervisning de neste to ukene. Ny vaksine tas i bruk Samtidig har britiske sykehus nå begynt å motta de første forsyningene med koronavaksinen utviklet av Oxford-universitetet og Astra Zeneca. Rundt 530.000 doser er klare til bruk når vaksineringen starter mandag. Beboere og ansatte på sykehjem og sykehus skal få de første dosene. Fra før har over én million mennesker fått sin første av to doser med Pfizer-Biontech-vaksinen i Storbritannia. Men det vil ta tid før effekten av vaksineringen slår inn og mange nok er immune. Leger og folkehelseeksperter ber innstendig folk om å fortsette å følge smittevernrådene. (©NTB) Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars Medisin/Helse

Medisin/Helse

Sykdom