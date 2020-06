Smittetallene i Beijing faller videre

To barn på en restaurant i Kinas hovedstad Beijing fredag. Smittetallene for byen er i ferd med å falle, men myndighetene måler fremdeles spredningen av koronaviruset tett. Foto: Ng Han Guan/ AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Et sykehus i Beijing er under strengt tilsyn etter at en sykepleier har testet positivt på koronavirus. Smittetallene ellers i byen er på vei ned.

Helsemyndighetene i Beijing meldte lørdag om 22 nye tilfeller koronasmitte. Ellers i landet er det registrert fem nye tilfeller. Ingen flere personer er meldt døde som følge av covid-19, men 308 personer er innlagt på sykehus. En av de smittede er en sykepleier fra en forstad i Changping-distriktet. Hun jobber ved Peking International Hospital, og sykehuset og omgivelsene rundt er nå underlagt strenge restriksjoner for å hindre videre smittespredning. I alt 205 personer i Beijing har fått påvist smitte av koronavirus siden det nye utbruddet ble oppdaget i forrige uke. Minst to av de smittede er kritisk syke og tilstanden for ytterligere elleve betegnes som alvorlig. (©NTB)