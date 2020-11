Smittetallet synker i Italia

Italia registrerte 700 nye dødsfall og over 37.000 nye koronatilfeller fredag. Men R-tallet er lavere enn i forrige uke.

Smittetallet, eller R-tallet, sier hvor mange en smittet person smitter videre. Det har sunket til 1,2, ned fra 1,4 forrige uke og 1,7 uka før, opplyser helsedepartementet.

For at koronautbruddet skal være under kontroll, må tallet synke til under 1.

Tallet på 1,2 er det samme som Folkehelseinstituttet anslo for Norge tidligere denne uka.

I Italia er tallet på smittede og døde omtrent de samme som de foregående dagene. Så høye dødstall har ikke landet opplevd siden april, noe som vekker særlig bekymring.

(©NTB)

