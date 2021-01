Smittetilfelle på New Zealand var sørafrikansk mutasjon

Det første smittetilfellet med ukjent smittevei på to måneder på New Zealand var en sørafrikansk virusvariant, opplyser helseminister Chris Hipkins mandag.

Den 56 år gamle kvinnen, som nylig kom tilbake fra Europa, testet positivt for koronavirus på lørdag, ti dager etter at hun hadde fullført de pålagte to ukene i isolasjon.

Det er det første tilfellet av smitte utenfor hotellkarantene siden midten av november.

– Det er den sørafrikanske varianten, og kilden er mest sannsynlig enn annen person som returnerte til New Zealand, sier Hipkins.

Teorien er at kvinnen ble smittet av en person i samme etasje på karantenehotellet som testet positivt to dager før kvinnen forlot hotellet. To av kvinnens nærkontakter har siden avlagt negative koronatester.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det ikke er klare bevis for at den sørafrikanske mutasjonen, kalt 501Y.V2, er mer smittsom og dødelig.

(©NTB)

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk