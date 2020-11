Smittetilfellene øker i Russland

I Russland ble det registrert nær 20.000 nye smittetilfeller og 389 koronarelaterte dødsfall det siste døgnet, noe som er det høyeste hittil i pandemien.

Kun USA, India og Brasil har registrert flere smittetilfeller enn Russland.

Nær 1,7 millioner smittetilfeller er til nå registrert, i tillegg til over 29.000 koronarelaterte dødsfall.

Til tross for at smitten øker i landet, har myndighetene foreløpig ikke innført en ny nedstengning. Myndighetene peker isteden på at helsevesenet er i stand til å takle smittesituasjonen.

De siste ukene har det imidlertid dukket opp opplysninger om overfylte sykehus, medisinmangel og bemanningsproblemer, skriver nyhetsbyrået AP.

(©NTB)