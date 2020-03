Smittetilfellene øker i Tyskland

Antall personer som er smittet av koronaviruset i Tyskland, har steget fra 129 til 150 på ett døgn, opplyser myndighetene.

Det er det statlige Robert Koch-instituttet som melder dette mandag.

Over halvparten av alle smittetilfellene, 86, er ifølge Reuters i Nordrhein-Westfalen, Tysklands mest folkerike delstat, som ligger vest i landet, ifølge Reuters.

Delstatsmyndighetene opplyser at skoler og barnehager holdes stengt mandag i et forsøk på å begrense smitte etter at flere ansatte på slike steder har testet positivt på viruset.

