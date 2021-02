Smitteutbrudd med ukjent opphav på New Zealand

Tre nye smittetilfeller fra samme familie i Auckland utgjør et betydelig tilbakeslag for New Zealands kamp mot covid-19.

Smittekilden er ikke kjent, opplyser myndighetene, og statsminister Jacinda Ardern har avlyst sine planer for å håndtere situasjonen. New Zealands tiltak mot spredningen av koronaviruset har vært effektive, selv om det fra tid til annen har dukket opp smittetilfeller fra personer i karantene som har ankommet landet. Myndighetene sier de holder alle muligheter åpne for å finne ut hvordan en familie på tre ble smittet. Moren jobbet for et cateringselskap på flyplassen, og det undersøkes om det er en kobling til smittede passasjerer. – New Zealand har holdt covid-19 i sjakk bedre enn nesten noe annet land, men som vi har sagt tidligere, det vil alltid være en risiko, sier minister for landets koronainnsats Chris Hipkins. New Zealand har med sine 5 millioner innbyggere registrert litt over 2.300 tilfeller og 25 koronarelaterte dødsfall. (©NTB) Reklame Brettspillet alle fotballfans elsker Medisin/Helse

