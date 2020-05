Snart 70.000 koronadødsfall i USA

Over 1,2 millioner mennesker har fått påvist koronaviruset i USA, som om kort tid passerer 70.000 dødsfall.

USA har snart testet 7,5 millioner mennesker for koronasmitte og av disse har 1.212.900 testet positivt.

Tirsdag morgen norsk tid var det registrert 69.921 koronarelaterte dødsfall i landet, nærmere 25.000 av dem i New York, nærmere 8.000 i New Jersey og over 4.000 både i Michigan og Massachusetts.

Det hvite hus håper smittetoppen vil bli nådd i løpet av juni, men har anslått at mellom 100.000 og 240.000 amerikanere vil dø som følge av koronasmitte.

