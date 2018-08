Sønnen ødela million-skulptur: Slik gikk det

Moren fikk et million-krav fra kommunen da sønnen ødela en glasskulptur.

Tidligere i sommer skrev Nettavisen om familien Goodman i Kansas i USA som fikk en regning på 132.000 dollar (litt over 1 million norske kroner) etter at sønnen hadde veltet en statue i gulvet på det kommunale samfunnshuset.

Hendelsen ble filmet av samfunnshusets overvåkingskamera. Du kan se videoen lenger nede i saken.

- Barna våre ble godt passet på og oppførte seg fint. Kanskje min sønn ga torsoen en klem fordi han er en snill og varm gutt som nettopp har sluttet i barnehagen, sa mamma Sarah Goodman.

Saken løste seg ved at forsikringsselskapet til Goodman betalte kommunen 107.000 dollar. Det betyr at hele kravet til kommunen, minus kommunens egenandel på 25.000 dollar, ble dekket.

STATUEN: Statuen Aphrodite di Kansas City ble knust flere steder da den gikk i bakken. Nå blir barnemoren holdt ansvarlig fordi femåringen fikk statuen til å velte.

Kommunen betalte kunstneren 99.000 dollar for skulpturen og satt dermed igjen med 8.000 dollar i kommisjon.

Lokalavisen The Kansas City Star forteller at historien om gutten gikk viral verden over, og at mange hadde meninger om hendelsen.

Noen mente at foreldrene burde ha passet bedre på barnet. Andre mente at en så dyr skulptur ikke burde ha stått utstilt i et kommunalt samfunnshus. Goodman mener at skulpturen burde ha vært sikret bedre, slik andre kunstverk i lokalet var.

