SOHR: 14 drept i israelsk flyangrep i Syria

14 iranske og irakiske militssoldater ble drept i et israelsk flyangrep i Syria sent mandag kveld, ifølge Syrian Observatory for Human Rights.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Angrepet fant ifølge den syriske eksilgruppa sted i den østlige Deir al-Zor-provinsen, og et ukjent antall militssoldater skal også ha blitt såret. Israelske myndigheter har ikke kommentert meldingen, men det statlige nyhetsbyrået i Syria meldte sent mandag om et israelsk angrep mot militæranlegg i Safira-regionen sør for byen Aleppo. Syriske medier har ikke omtalt angrepet i Deir al-Zor. I forrige uke skal tre sivile ha blitt drept i et israelsk angrep mot utkanten av Damaskus. (©NTB)

Reklame Betal bare 500 kroner for strømmen frem til august