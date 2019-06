SOHR: 28 drept i angrep i Syria

Artilleri- og luftangrep har kostet minst 28 personer livet nordvest i Syria.

Angrepene er utført av president Bashar al-Assads regime og deres russiske allierte, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Gruppa innhenter sine opplysninger gjennom et nettverk av kilder i det krigsherjede landet.

Av de 28 skal sju ha vært sivile. De ble drept i angrep sør i Idlib-provinsen og nord i provinsen Hama torsdag, ifølge SOHR.

I den samme regionen er 21 jihadister og islamistiske krigere drept i angrep, melder gruppa.

Angrepene skjer til tross for meldinger om at Russland og Tyrkia skal ha forhandlet fram en våpenhvileavtale for Idlib-provinsen mellom syriske myndigheter og opprørere.

