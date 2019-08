SOHR: 60 drept i kamper i Idlib

Kamper mellom opprørere og regjeringsstyrker i Idlib i Syria har krevd til sammen 60 liv på begge sider, ifølge den britiskbaserte eksilgruppen SOHR.

Russlands president Vladimir Putin og hans tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan uttrykte «alvorlig bekymring» for situasjonen i Idlib-provinsen under et møte i Moskva tirsdag.

Russiskstøttede regjeringsstyrker har i ukevis kjempet i islamistkontrollerte lommer nær grensen til Tyrkia, men islamistopprørerne slo hardt tilbake tirsdag, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Voldelige kamper øst i byen Khan Sheikhoun har brutt ut etter at jihadister og opposisjonsgrupper angrep regjeringsstyrkenes posisjoner, sier SOHR-direktør Rami Abdulrahman.

Angrepet mot regjeringsstyrkene ble ledet av Hurras al-Deen, som knyttes til al-Qaida, samt gruppen Ansar al-Deen. 29 regjeringssoldater og 31 opprørere ble drept, ifølge SOHR.

Regjeringsstyrkene forsøker å få kontroll over en sentral motorvei som går gjennom Khan Sheikhoun. Full kontroll over veien kan tillate styrkene å knytte hovedstaden Damaskus og Aleppo sammen igjen.

