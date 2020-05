SOHR: Elleve drept i IS-angrep i Syria

Elleve syriske regjeringssoldater og soldater allierte av regimet, ble drept i et IS-angrep torsdag, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights.

Angrepet skjedde i ørkenområdet rundt grensen mellom provinsene Homs og Deir al-Zor.

Det skal dreie seg om et angrep på et kjøretøy, men SOHR har foreløpig ikke mer informasjon om angrepet.

IS har foreløpig ikke påtatt seg skylden for angrepet. Den ytterliggående islamistgruppen har fortsatt å gjennomføre lignende geriljalignende angrep i området, til tross for at det såkalte kalifatet gikk i oppløsning.

For rundt en måned siden ble 27 syriske regjeringssoldater og soldater allierte av regimet drept i et jihadistangrep i samme område.

IS har også gjennomført dødelige angrep i Irak de siste ukene. Det har blitt advart om at nedstengningene som følge av koronapandemien kan åpne for en økning i IS-angrep.

Jihadistgruppen skal fortsatt ha flere hundre krigere ulike steder i ørkenområder i Syria.

