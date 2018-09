SOHR: IS drepte 20 USA-støttede opprørere i Syria

Rundt 20 USA-støttede krigere er drept i et bakholdsangrep fra IS i Syria, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Krigerne rykket framover under en sandstorm da de ble omringet. IS-medlemmer brukte bomber og åpnet ild, opplyser eksilgruppa SOHR fredag kveld.

Den kurdisk-ledede opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF) er i gang med en offensiv mot IS ved småbyen Hajin i provinsen Deir al-Zor.

USA har i flere år støttet SDF, som de siste årene har erobret store landområder fra den ytterliggående islamistgruppa IS i Syria.

