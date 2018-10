IS har drevet kurdiskledet milits på retrett øst i Syria

IS-krigere har slått tilbake den kurdiskledede og USA-støttede militsen SDF øst i Syria. SDF har lidd store tap under den sju uker lange mislykkede offensiven.

En ikke navngitt SDF-kommandant bekreftet søndag overfor nyhetsbyrået AFP at SDF trekker seg tilbake fra Hajin ved grensen til Irak.

Søndag hadde IS tatt tilbake alle stillinger som SDF tidligere har tatt kontroll over under framrykkingen, ifølge Rami Abdulrahman, leder for eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

SDF innledet i september en større offensiv for drive flere tusen IS-krigere bort fra området. Ifølge SOHR har offensiven krevd over 800 liv, hvorav 300 oppgis å tilhøre SDF og 500 kjemper for IS.

Det antas at det fortsatt befinner seg 2.000 IS-krigere i området, som ligger like ved grensen til Irak.

Sandstorm ødela sikt

Meldingen kommer dagen etter at SOHR rapporterte at rundt 70 SDF-medlemmer var drept og rundt 100 såret i kampene mot den ytterliggående islamistgruppa. Mange av dem skal ha blitt drept i selvmordsangrep utført av IS-krigere under en sandstorm.

Samme dag sa en talsmann for den USA-ledede koalisjonen at IS hadde dratt nytte av en sandstorm som gjorde sikten dårligere og som hindret luftstøtte. Han lovet også at støtten til SDF igjen skulle trappes opp.

SDF-kommandanten forklarer tilbakeslaget med at militsmedlemmene ikke kjenner terrenget slik som IS, og at de derfor ikke kan bevege seg rundt når det er null sikt.

– Ny offensiv

– Militære forsterkninger og tunge våpen er sendt til fronten, og noen enheter vil bli erstattet med mer erfarne, sier han til AFP og varsler at det vil komme en ny offensiv straks forsterkningene er på plass.

SDF, som står for Syrian Democratic Forces, har spilt en sentral rolle i bakkeoffensiven mot IS øst og nord i Syria, ikke minst i offensiven mot den tidligere IS-bastionen Raqqa.

USA skal ha trappet ned sitt engasjement i Syria de siste månedene i tråd med ønsket til president Donald Trump.

