SOHR: Jihadister fortsatt i Idlib etter at tidsfristen gikk ut

Natt til mandag gikk tidsfristen ut for at den dominerende opprørsalliansen i Idlib-provinsen i Syria skal trekke seg ut av området.

Det er ingen tegn på at jihadistene har trukket seg ut av buffersonen i Idlib etter at tidsfristen gikk ut natt til mandag, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Jihadistene meldte bare timer før tidsfristen gikk ut at de vil fortsette å krige.

I midten av september inngikk Russland og Tyrkia en avtale om å opprette en demilitarisert sone i Idlib-provinsen, som regjeringsstyrkene truet med å innlede en storoffensiv mot. Ifølge avtalen skulle et hesteskoformet område være tomt for tunge våpen innen 10. oktober, og «radikale krigere» skulle trekke seg ut innen mandag.

