SOHR: Luftangrep fra koalisjonen mot IS har drept 3.000 sivile

Over 3.000 sivile er drept i luftangrep fra den USA-ledede koalisjonen mot IS i Syria og Irak de siste fire årene, anslår Syrian Observatory for Human Rights.

Den britisk-baserte observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mener å ha dokumentert at så mange som 3.331 sivile har mistet livet i angrepene.

SOHRs anslag baserer seg i høy grad på et nettverk av kilder inne i Syria. Gruppen overvåker flymønstre, antall fly involvert i angrepene og hvilken type ammunisjon som er brukt.

– Blant de drepte er 826 barn og 615 kvinner, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman til AFP.

Den Washington-ledede alliansen mener imidlertid på sin side at tallet på antall drepte sivile ligger på rundt 1.000 og sier de gjør alt de kan for å forhindre sivile tap.

Koalisjonen har fått hard kritikk fra menneskerettighetsgrupper for å ikke være nøyaktige nok i sin etterforskning av meldinger om sivile tap.

– Vi baserer anslagene våre på fakta og bevis. Vi hevder ikke at vi kan tilby helt nøyaktige tall, men vi mener det er basert på de beste bevisene vi har tilgjengelig, sier oberst Sean Ryan.

Koalisjonen begynte å bombe IS-mål i Irak i august 2014, etter at islamistgruppen tok kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.

