SOHR: Mange regimesoldater drept i IS-angrep i Syria

Minst 21 regimevennlige krigere er drept i et bakholdsangrep fra IS i provinsen Sweida i Sør-Syria, ifølge eksilgruppa SOHR.

Angrepet skjedde sent mandag kveld på landsbygda i Tulul al-Safa, rundt ti mil sørøst for Damaskus. Det opplyser Syrian Observatory for Human Rights tirsdag ettermiddag.

(©NTB)

