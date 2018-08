SOHR: Minst 18 drept i våpenlager-eksplosjon i Idlib i Syria

Minst 18 personer er funnet døde etter en eksplosjon i et våpenlager i et opprørskontrollert område i Idlib nordvest i Syria, ifølge eksilgruppen SOHR.

Eksplosjonen fant sted ved et våpenlager i byen Sarmada, og den førte til at en boligbygning raste sammen, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

De 18 døde ble funnet av redningsarbeidere som gjennomsøkte ruinene av bygningen søndag.

Idlib-provinsen er i hovedsak kontrollert av Hayat Tahrir al-Sham, en islamistallianse med tilknytning til al-Qaida.

De siste tre årene har stadig flere opprørere og deres familier blitt evakuert fra ulike deler av Syria til Idlib, som en del av avtaler inngått med syriske myndigheter.

(©NTB)

