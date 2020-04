SOHR: Ni drept i israelsk angrep i Syria

Minst ni militssoldater ble drept i et israelsk flyangrep mot mål øst for Homs i Syria sent mandag, ifølge Syrian Observatory for Human Rights.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Tre av de drepte var syrere, mens nasjonaliteten til de øvrige er ukjent, ifølge de syriske eksilgruppen. De israelske flyene angrep angivelig stillingene til en regjeringsvennlig militsgruppe som støttes av Iran. Ifølge statlige syriske medier avfyrte de israelske flyene flere missiler, men Syrias luftforsvar hevder å ha skutt ned flere av dem. Israel har gjennomført hundrevis av angrep mot mål i Syria i løpet av den ni år lange krigen, rettet mot regjeringsstyrker og alliert milits, blant annet libanesiske Hizbollah. (©NTB)