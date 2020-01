SOHR: Ni sivile drept i luftangrep i Syria

Til tross for den Russland-støttede våpenhvilen er minst ni sivile drept i flere luftangrep i byen Idlib onsdag, ifølge SOHR. Minst 20 andre sivile ble skadd.

Et av målene for luftangrepene var et grønnsaksmarked, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som følger krigen gjennom et nettverk av kilder i landet.

Idlib er den siste opprørskontrollerte provinsen i det krigsherjede landet. Det syriske regimet har de siste ukene trappet opp angrepene mot provinsen.

Luftangrepene kommer til tross for at en våpenhvile som er støttet av Russland og Tyrkia, som støtter henholdsvis det syriske regimet og syriske opprørsgrupper, trådte i kraft forrige helg.

(©NTB)