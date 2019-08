SOHR: Over 30 drept i eksplosjon ved syrisk base

31 soldater ble drept i en eksplosjon på en militær flyplass i Syria lørdag, ifølge SOHR. Årsaken er uklar, men statlige medier sier ammunisjon eksploderte.

Eksplosjonen rammet Shayrat-basen i provinsen Homs, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som følger krigen gjennom et nettverk av kilder inne i det krigsherjede landet. De sier at årsaken til eksplosjonen ikke er kjent.

Dødstallet ble først oppgitt til tolv, men noe senere justert opp til 31. Det skal være både syriske soldater og allierte krigere blant de drepte.

Det statlige syriske nyhetsbyrået Sana legger skylden på en teknisk feil under transport av ammunisjon som var gått ut på dato. De skriver at flere mistet livet, men oppgir ikke hvor mange.

Shayrat-flyplassen er en av regimets viktigste militærbaser i det sentrale Syria.

I 2017 rammet amerikanske luftangrep basen som svar på et mistenkt angrep med forbudt saringass mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun nordvest i landet.

Ifølge Pentagon hadde amerikansk etterretning konstatert at gassangrepet ble utført fra basen.

