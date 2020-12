SOHR: Rundt 30 syriske soldater drept da IS angrep busser

Om lag 30 personer er drept i et angrep mot flere busser sør i Syria. Ofrene var soldater, og angriperne ytterliggående islamister, ifølge en eksilgruppe.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at 30 soldater som var på vei hjem til ferie, er drept, mens statskontrollerte syriske medier skriver at 25 personer er drept og 13 såret i et terrorangrep mot en passasjerbuss.

Ifølge nyhetsbyrået Sana var bussen på vei østover fra Homs-provinsen. Den befant seg i Kobajjep-distriktet i provinsen Deir al-Zor da den ble angrepet.

Området har tidligere vært kontrollert av Den islamske staten (IS). Gruppen er fortsatt aktiv i ørkenen og på landsbygda i de østlige og sørlige delene av Syria.

Ifølge SOHRs leder Rami Abdulrahman ble tre busser angrepet etter at de antatte IS-krigerne hadde etablert en veisperring i området. De skal først ha lagt ut sprengladninger i veien og deretter åpnet ild mot bussene.

Alle de drepte var soldater på vei hjem på ferie, ifølge SOHR-lederen.

Statlige syriske medier rapporterer sjelden militære tap.

(©NTB)

