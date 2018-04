SOHR slår tilbake mot Kari Jaquesson

Syrian Observatory for Human Rights sier de kun formidler informasjon fra troverdige kilder.

«I krig er sannheten det første offeret» er et udødelig sitat som jevnlig brukes for å belyse propagandakrigen som preger enhver væpnet konflikt. Syria-krigen er intet unntak.

Det angivelige kjemiske angrepet i Douma i Syria 7. april har blitt gjenstand for massiv kritikk fra alle hold. Vesten beskylder regimet til Bashar al-Assad for å stå bak et kjemisk angrep mot egen sivilbefolkning, som angivelig tok livet av flere titalls mennesker. Det syriske regimet og Russland hevder på sin side at det kjemiske angrepet er fabrikkert.

Denne uken skrev Nettavisen at TV-personlighet Kari Jaquesson har igangsatt en kronerulling for å reise til Syria. Jaquesson opplyste at hensikten med reisen er å skape balanse i det hun omtaler som en ensidig og tendensiøs nyhetsdekning av Syria-konflikten i norske og vestlige medier for øvrig.

Hun anklagde både vestlige og norske medier for å videreformidle uverifiserte påstander fra anonyme kilder som i høy grad var kompromitterende. Jaquesson gikk spesielt til angrep på medienes bruk av organisasjonen Syrian Observatory for Human Rights som kilde i artikler om Syria-konflikten.

- Både norske og utenlandske medier formidler informasjon fra Syrian Observatory for Human Rights, som er én mann (Rami Abdurrahman red.anm.) som ikke har vært i Syria på 15 år, som baserer seg på anonyme, syriske kilder, sa Jaquesson til Nettavisen.

- Rapporterer kritisk om alle

Grunnlegger og direktør for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Rami Abdurrahman, mener imidlertid at SOHR kun videreformidler informasjon fra troverdige, upartiske kilder.

- For det første, når det gjelder Douma, så vet vi ikke hva som faktisk skjedde. Vi har sagt helt fra starten av at vi ikke stoler på noen, ikke på leger, ikke på regimet og ikke på opposisjonen, sier Abdurrahman til Nettavisen på telefon fra Kairo.

- Vi vet ikke om dette var et kjemisk angrep. Hadde vi visst det, så hadde vi publisert det, sier han.

- Vi rapporterer kritisk om alle som dreper i Syria: Amerikanere, Frankrike, Storbritannia, Iran, Russland, Tyrkia, Assad-regimet og opposisjonen.

- Vi er for den syriske sivilbefolkningen og mot alle som dreper sivile i Syria. Vi rapporterer mot dem som dreper. Vi er en menneskerettighetsgruppe, ikke en politisk gruppe. Vi er tilhengere av verken regimet eller opposisjonen, understreker han.

Grunnlegger og direktør for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Rami Abdurrahman, sier SOHR har 200 observatører på bakken i Syria som viderebringer informasjon om konflikten.

- Vi har 200 observatører

Jaquesson uttalte også at «all informasjon som har blitt videreformidlet, kommer fra kompromitterende kilder».

- Er kildene dine kompromitterende, Abdurrahman?

- Nei, nei, nei. Vi stoler på dem. Vi stoler kun på våre Syrian Observatory for Human Rights-aktivister. Vi stoler ikke på noen andre enn våre egne observatører og aktiviser. Vi bruker ingen andre kilder. Vi stoler verken på opposisjonen eller regimet. Alt de sier er bare løgn. Det er propaganda fra alle kanter, sier Abdurrahman.

- Alle handler ut fra egen agenda. Ingen bryr seg om syriske menneskerettigheter. Alle lyver, legger han til.

Han avviser også at Syrian Observatory for Human Rights drives kun av én mann.

- Vi har 200 aktivister og observatører i Syria som arbeider for Syrian Observatory for Human Rights. Alle sammen må jobbe «under jorden» fordi de er utsatte mål for både regimet og opposisjonen, ettersom de rapporterer om det som skjer på begge sider av konflikten. Vi rapporterer om alt. Vi holder ingenting tilbake, sier Abdurrahman.

Nettavisen har for øvrig flere ganger intervjuet Abdurrahman og brukt ham som kilde i artikler om Syria.

- Statsministeren lyver

Jaquesson gikk også hardt ut mot statsminister Erna Solberg (H), som hun anklagde for å lyve for det norske folk.

- Når hun omtaler det angivelige gassangrepet som et faktum som virkelig har skjedd, så lyver hun til oss. Hun forleder det norske folk, sa Jaquesson.

Statsministerens kontor fikk mulighet til å kommentere kritikken fra Jaquesson, men henviste videre til Utenriksdepartementet (UD).

- Påstandene fra Jaquesson faller på sin egen urimelighet. Å komme med slike beskyldninger uten noen form for argumentasjon eller forklaring, er vanskelig å ta seriøst, uttalte pressetalsmann i UD, Frode O. Andersen, til Nettavisen tidligere denne uken.

Fakta: Fakta om Syria-angrepet og etterspillet

* Rakettangrepet ble utført av USA, Storbritannia og Frankrike natt til lørdag 14. april, én uke etter at det ble meldt om et kjemisk angrep i Douma utenfor Damaskus. * Angrepene startet rundt klokka 03 norsk tid og varte i 45 minutter. De var ifølge de tre landene blant annet rettet mot to lagre for kjemiske våpen utenfor Homs og et forskningssenter for utvikling av kjemiske våpen utenfor Damaskus. * Pentagon opplyser at 105 missiler ble avfyrt, både fra sjøen og fra luften. * Russland hevder at over 70 av missilene ble skutt ned av det syriske rakettforsvaret før de nådde sine mål, og at de kun førte til mindre skader på syriske militæranlegg. * Pentagon avviser påstanden og sier alle missilene traff sine mål. Både USA og Frankrike hevder ødeleggelsene på militæranleggene er store. * Både USA og Russland sier at ingen ble drept i angrepet. Bygningene som ble truffet, ble evakuert på forhånd. * Alle NATO-landene, EU, Israel, Japan, Qatar og Saudi-Arabia er blant landene som støtter angrepet. Sverige har uttrykt forståelse for angrepet. * Disse har fordømt angrepet: Syria, Russland, Iran, libanesiske Hizbollah, flere palestinske grupper og Kina. Irak har uttrykt bekymring. * Rakettangrepet var et brudd på folkeretten, ifølge flere jusseksperter. Det ble ikke gjort noe vedtak i FNs sikkerhetsråd i forkant av angrepet som kunne gitt det et folkerettslig grunnlag. * USA, Storbritannia og Frankrike sier angrepet var en reaksjon på den syriske regjeringens bruk av kjemiske våpen. Både USA og Frankrike hevder å ha bevis for at Assad-regimet sto bak det angivelige kjemiske angrepet mot Douma 7. april. * Russland hevder å ha bevis for at angrepet var iscenesatt av Storbritannia og den syriske organisasjonen Hvite hjelmer. * FNs generalsekretær António Guterres har bedt alle land vise tilbakeholdenhet slik at krigen i Syria ikke trappes opp, men han har ikke tatt direkte stilling til det vestlige angrepet. * Under FNs sikkerhetsråds hastemøte lørdag krevde Russland at rådet fordømmer angrepet, men forslaget ble nedstemt. * USA, Storbritannia og Frankrike har lagt fram en ny resolusjon der de krever en granskning av bruken av kjemiske våpen i Syria, og der det også kreves en umiddelbar våpenhvile. Kilde: NTB, AFP, AP, DPA, Ritzau

