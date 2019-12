SOHR: Syrias regime rykker fram i Idlib

Syriske regjeringsstyrker og allierte militser har tatt kontroll over flere titall byer og landsbyer i Idlib nordvest i Syria, melder eksilgruppe.

– Framrykkingen er et forsøk på å komme nærmere Maaret al-Numan, sier leder for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Rami Abdulrahman.

Mange av byens innbyggere har lagt på flukt i frykt for at kampene skal rykke nærmere. Byen ligger sør i Idlib-provinsen, som regnes som den siste opprørsbastionen i Syria.

Ifølge SOHR har over 30.000 mennesker flyktet fra området de siste dagene.

