Solberg: – Alltid like vondt å komme til Auschwitz

Statsminister Erna Solberg (H) sier det alltid er like vondt å komme til Auschwitz. Mandag deltok hun på 75-årsmarkeringen for frigjøringen av leiren.

Solberg sier flere av talene var sterke og trekker fram historiker og journalist Marian Turski.

– Han talte til sine barnebarn om hvor ekstremt viktig det er å ikke akseptere noe i begynnelsen som kan ende som det vi så med holocaust, sier statsministeren.

– Det var en verdig markering, men du ser hvor viktig det er å gjenfortelle og snakke om det som har skjedd og snakke om hvordan det kan skje, sier hun.

Etter hvert som tiden går og de overlevende blir eldre, blir det også færre igjen som kan dele sine historier. Derfor synes Solberg at det er viktig at de som er igjen, forteller nå.

– Vi ser at betydningen av at mange har reist til skoler er stor for at neste generasjon skal skjønne hva dette er, sier Solberg, som også har vært med skoleklasser til Auschwitz tidligere.

– Jeg var også her på 70-årsmarkeringen for fem år siden, og det er alltid like vondt å komme hit og tenke på det som har skjedd.

(©NTB)