Solberg drøftet fisk og bærekraftsmål med Ghanas president

Statsminister Erna Solberg er på plass i Ghana der hun hadde møte med president Nana Akufo-Addo for å diskutere blant annet FNs bærekraftsmål.

Solberg fløy fredag med Forsvarets Hercules-fly fra Bamako i Mali til Ghanas hovedstad Accra.

Etter en storslått mottakelse på flyplassen, dro Solberg til presidentpalasset i Accra for et politisk møte med president Akufo-Addo.

De to leder arbeidet med å fronte FNs bærekraftmål, noe som var ett av temaene for møtet.

De to signerte også en avtale om Fisk for utvikling-programmet, et program initiert av norske myndigheter som går ut på at norsk ekspertise skal hjelpe ghanesiske myndigheter med å få bedre kontroll på sitt eget fiskeri og stanse overfiske og ulovlig fiske.

(©NTB)