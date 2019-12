Solberg gleder seg til å møte dronning Elizabeth

Statsminister Erna Solberg (H) skal besøke Buckingham Palace for første gang og er spent på om det ser ut som det gjør i «The Crown».

Solberg er i London for å delta på NATO-toppmøtet og feire alliansens 70-årsdag. I den anledning har dronning Elizabeth invitert alle NATO-landenes stats- og regjeringssjefer til mottakelse på Buckingham Palace tirsdag ettermiddag.

Det er noe den norske statsministeren gleder seg til.

– Jeg har aldri vært inne i Buckingham Palace før, sier hun til NTB på vei inn. Solberg sier hun har sett noen episoder av den kritikerroste TV-serien «The Crown».

– Det blir jo spennende å se om det ser ut sånn i virkeligheten som det ser ut i serien, sier hun.

Tidligere på ettermiddagen møtte hun prins Charles, og de to diskuterte miljø, klima og bærekraftsspørsmålene.

– Det var et hyggelig møte. Han jobber jo mye med disse tingene, på den måten en kongelig kan gjøre. Han har et stort engasjement for klimasaken gjennom de ulike stiftelsene sine, og det var interessant å høre hva han holder på med. Og han synes det var interessant å høre hva Norge driver med.

Solberg bekreftet også at prinsen fikk en av de etter hvert berømte fotballene som hun deler ut når hun er ute i verden og snakker om bærekraftmålene.

