Solberg: Lukasjenko ikke legitimt valgt

Demonstrasjonene i Hviterussland er uttrykk for et folkeopprør mot en diktator som har sittet lenge ved makten, slår statsminister Erna Solberg (H) fast.

– Det er ikke noe grunnlag i det valgresultatet som har vært, for å si at han har blitt legitimt valgt. Det bør være et nytt valg, sier hun til NTB.

Solberg møtte tirsdag en av de hviterussiske opposisjonslederne, Svetlana Tikhanovskaja, i Litauens hovedstad Vilnius.

Den norske statsministeren sier det nå er behov for et nytt, fritt og rettferdig valg med internasjonale observatører til stede.

– Det er det eneste som kan avgjøre hvem som er legitim til å kunne styre, sier hun.

