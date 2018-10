Solberg møtte Medvedev – snakket ikke om spionsak

Statsminister Erna Solberg (H) møtte Russlands statsminister Dmitrij Medvedev under ASEM-møtet i Brussel fredag. Men saken om Frode Berg ble ikke diskutert, opplyser hun.

– Jeg har hatt et møte med Medvedev og snakket om havsatsingen vår og noen internasjonale spørsmål, sier Solberg til norsk presse i Brussel.

– Det var et kort møte, men det var i og for seg greit å ha et møte der vi fikk snakket om vårt fellesskap i nord og vår satsing på hav, hvor vi ønsker bedre samarbeid med Russland framover, sier Solberg.

Også krigen i Syria kom opp, forteller statsministeren, som sier hun formidlet Norges bekymring for en humanitær katastrofe i Idlib, der Syria har truet med en storoffensiv.

Saken om Frode Berg kom derimot ikke opp. De to diskuterte heller ikke Russlands militære aggresjon mot nabolandet Ukraina.

